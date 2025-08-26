Рособрнадзор объявил предостережение морскому университету в Новороссийске

Рособрнадзор направил предостережения 16 российским вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. О каких именно нарушениях идет речь, в ведомстве не уточнили. Информация опубликована на сайте регулятора. В список попал морской университет в Новороссийске.

В перечень вошли, в частности, Высшая школа экономики, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Международный банковский институт им. Анатолия Собчака, Пермский политехнический университет, Омский университет путей сообщения, Государственный морской университет им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, Волжский университет водного транспорта, Дальневосточный университет путей сообщения и ряд других вузов.

Сведения о предостережениях вносятся в федеральный реестр документов об образовании, созданный Рособрнадзором в 2013 году. Его задачей регулятор называет борьбу с поддельными дипломами и снижение числа нарушений и коррупционных практик в образовательной среде.

Вячеслав Рыжков