«Пока одни играют в грязные игры — другие инвестируют в развитие и будущее»

Группа компаний «Ренна» (бренды «Коровка из Кореновки», «Алексеевское» и др.) заявила о том, что планирует вложить в развитие одного из своих производственных комплексов более 7 млрд руб. Речь идет о Кореновском молочно-консервном комбинате и ЗАО «Фабрика настоящего мороженого», где производится знаменитый бренд «Коровка из Кореновки». В компании уверены, что это станет не только огромным шагом для развития кубанского предприятия, но и позитивно скажется на рынке труда Краснодарского края. О планах по расширению производства, тенденциях на молочном рынке и информационных атаках на бренды и предприятия «Review. Ъ-Кубань» поговорил с генеральным директором ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» Игорем Московцевым.

— Игорь Владимирович, группа компаний «Ренна» заявила о масштабном проекте по модернизации и расширению своих кубанских предприятий — Кореновского молочно-консервного комбината» и «Фабрики настоящего мороженого». Не кажется ли вам, что это достаточно смелый и значимый шаг в такое, скажем откровенно, непростое время?

— Действительно, мы начали масштабные работы, проект запущен еще два года назад, и на данный момент мы оцениваем его инвестиционную емкость в более чем 7 млрд руб. Это не быстрый процесс, работы по обновлению, дооснащению и расширению нашего производства будут проведены в несколько этапов. Завершить их мы планируем в 2028 году. Но вы же знаете, как это бывает: начинаешь стройку или ремонт, и думаешь: «А может еще там улучшить? А хочется еще это попробовать. А вот что-то новенькое появилось». Мы довольно-таки амбициозные и увлекающиеся ребята, нам всегда хочется, как говорится, быстрее, выше, сильнее.

— Какие работы уже проведены и что планируете реализовать в самое ближайшее время?

— На сегодняшний день мы ввели в эксплуатацию собственную мини-ТЭС, чтобы обеспечить энергобезопасность и непрерывность производственного процесса, завершили строительство склада компонентов почти на 4,5 тыс. паллетомест, запустили работу парковочной зоны, проделали огромную работу в административных корпусах. Конечно, много чего еще предстоит сделать.

Сейчас разрабатываем большой проект по озеленению территории комбината и прилегающей к нему зоны общего доступа, с арт-объектами, местами для прогулок и отдыха. Здесь же будет построено и очень красивое фирменное кафе с магазином. Нам хочется сделать Кореновский молочно-консервный комбинат местом притяжения, чтобы люди приходили и приезжали сюда зарядиться позитивом, расслабиться, погулять и насладиться, в том числе качественными и полезными продуктами.

Безусловно, расширение нашего производственного комплекса позитивно скажется и на региональном рынке труда.

— А в производственном плане какие ведутся работы?

— Производству мы, конечно, уделяем особое внимание. Его мы планируем в ближайшее время увеличить на четверть за счет оптимизации и автоматизации процессов, а также увеличения мощностей. Уже сейчас установлено несколько новых линий для выпуска нашего любимого мороженого «Коровка из Кореновки», еще несколько будут доставлены на «Фабрику настоящего мороженого» в ближайшее время. Ведутся масштабные работы и по реконструкции цехов по производству молочных продуктов и молочных десертов, увеличивающей производительность и качество продукции.

Рынок молочной продукции и мороженого растет, развивается. Потребители все больше хотят чего-то нового и необычного, новых продуктов и упаковочных решений. Мы это слышим и реагируем.

— Что для вас является приоритетом?

— Удовлетворить запрос потребителей. Но это не только и не столько про новинки, объемы рынка или географию продаж, а, в первую очередь, про качество и вкус. Вот наши главные приоритеты. Поэтому, когда мы порой слышим в свой адрес беспочвенные обвинения в несоблюдении каких-то норм, в нарушениях — это вызывает недоумение и, откровенно говоря, очень расстраивает. Особенно, если понимаешь, что все это спланированные заранее действия.

— Понимаю, о чем вы говорите. В последнее время появилось, действительно, подозрительно много негатива в адрес ваших брендов. Вы считаете, что это заказ?

— Да, у нас складывается стойкое ощущение, я бы даже сказал, уверенность, что в отношении нас, действительно, развернута масштабная дискредитирующая кампания. Она направлена не только на качество нашей продукции, но и на всю группу компаний, ее команду и бренды.

За последние полтора года о нас появились сотни негативных публикаций, направлено свыше 40 обращений в органы власти всех уровней, включая самые высшие инстанции, с просьбами о проверках. Все проверки проведены, и они подтвердили: никаких значимых нарушений у нас нет. Не странно ли? И поток этот не прекращается. А когда стало очевидно, что подловить нас на недобросовестности и нарушениях не получится, как и ввести в заблуждение контролирующие органы, — инициаторы направили все силы на очернение нас в глазах потребителей.

— Что это? Информационная война?

— Ну посудите сами: появляется сигнал, что в нашей продукции, якобы, что-то там нашли, например, в какой-то частной лаборатории. Контрольно-надзорные органы, как и положено, реагируют на обращение, при этом, никак не подтверждая данного факта. Но когда мы запрашиваем у лаборатории образцы продукции, выясняется, что их нет. При этом, проверки контролирующих органов, включая Роспотребнадзор, которые проходят у нас как планово, так и непланово, в том числе и стараниями наших «друзей», никаких серьезных нарушений на предприятии не находят. Но волна-то уже пошла: кто-то намеренно переврал, кто-то не стал разбираться в ситуации и вчитываться в официальные материалы, кто-то просто недопонял, кто-то погнался за, как сейчас говорят, хайпом, — растрезвонили, что все плохо, страшно, опасно. Это стало уже новым жанром — я бы его назвал запугивающе-публицистическим.

Я не сторонник теорий заговора, но здесь, как мне кажется, все слишком очевидно.

— Так понимаю, Вы предполагаете, кто может стоять за этой историей? Если да, то почему не ответите тем же?

— На данный момент рано говорить о какой-то конкретике. Но мы уже работаем в правовом поле, чтобы выяснить, а точнее обозначить причастных и привлечь их к установленной законом ответственности. Что касается «почему не ответите тем же», как говорил Омар Хайям: «Когда в человека кидаешь грязь, помни— до него она может не долететь, а на твоих руках останется». Пока одни играют в грязные игры — другие инвестируют в развитие и будущее.

Мы верим в силу закона и уже не раз убеждалась, что он — сильнее интриг. Мы верим в силу наших брендов, уверены в качестве выпускаемой продукции и в том, что аудитория способна объективно оценить реальность. К слову, хочется выразить искреннюю благодарность нашим потребителям, которые разобрались в ситуации и пишут нам слова поддержки в связи с происходящим, а также тем, кто не бежит за сенсацией, а ищет истину — профессионально и досконально.

Что бы ни происходило, наша позиция — всегда оставаться на светлой стороне. Мы же — молочники!

Беседовал Дмитрий Михеенко