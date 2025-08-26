В Крыму без электричества остались 13 населенных пунктов
13 населенных пунктов остались без света в Красногвардейском районе Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Временно без электричества остались жители поселков Красногвардейское, Марьяновка, Петровка, Новоэстония, Видное, Восход, Щербаково, Новопокровка, Доходное, Новосельцы, Невское, Владимирово и Знаменка. Отключение также произошло в населенном пункте Вольное Джанкойского района.
«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа»,— говорится в сообщении.