Арестован глава кубанского отделения ДОСААФ

Председатель регионального отделения ДОСААФ России по Краснодарскому краю Борис Левитский арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, в отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ, предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В правоохранительных органах агентству уточнили, что фигурант Левитский был задержан в Краснодарском крае и этапирован в Москву для проведения следственных действий.

Борис Левитский возглавляет краевое отделение ДОСААФ с 2017 года. Ранее он занимал руководящие посты в структурах «Газпрома», в том числе в «Газпром добыча Краснодар», а с 2012 по 2022 год был депутатом Законодательного собрания региона, где входил в комитет по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.

Вячеслав Рыжков