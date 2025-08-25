В Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за обвала коллектора

На территории Невинномысска 25 августа введен режим повышенной готовности ГО и ЧС из-за обвала канализационного коллектора диаметром 500 мм на ул. Матросова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Михаил Миненков.

Фото: Telegram-канал главы Невинномысска Михаила Миненкова

«Для ликвидации аварии необходима замена коллектора протяженностью 680 м. Вскрыт грунт глубиной 4 м, протяженностью 150 м»,— отметил глава муниципалитета.

В ликвидации принимают участие девять единиц техники (два экскаватора, один манипулятор, два автомобиля «Камаз», один кран и три единицы откачивающей техники) и десять специалистов аварийно-восстановительной бригады АО «Водоканал».

На время ремонта коллектора на ул. Матросова будет временно приостановлено движение транспорта.

«Ситуация очень сложная, основная задача сейчас — не допустить остановки водоснабжения и водоотведения района города, где проживает более 25 тыс. человек.

Опыт устранения таких аварий есть, ситуацию держу на контроле»,— сообщил Михаил Миненков.

Для того чтобы не отключать подачу воды, в городе могут ввести ограничения объема выбросов стоков филиала мясоптицекомбината «Невинномысский» и Невинномысского маслоэкстракционного завода.

Наталья Белоштейн