В Дагестане завершили расследование дела экс-главы Избербаша о взяточничестве

СУ СК России по Республике Дагестан завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы Избербаша Магомеда Исакова в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), двух эпизодов мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодов превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286). Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Кизилюрт Фото: пресс-служба администрации города Кизилюрт

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил взятку от застройщика в размере 3,9 млн руб. за разрешение на строительство дома в Избербаше.

«Кроме того, превышая должностные полномочия, действуя с заместителем начальника отдела земельных и имущественных отношений и экспертом этого же отдела, он незаконно подписал два постановления о предоставлении земельных участков стоимостью свыше 600 тыс. руб. каждый»,— уточнили в ведомстве.

Позже эти участки были временно оформлены на аффилированных лиц, затем переоформлены на третье лицо, перед которым у администрации имелись обязательства имущественного характера.

Противоправные действия подозреваемого причинили ущерб городу в сумме свыше 1 млн руб.

Кроме этого, в суд направлено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, совершенном в группе лиц по предварительному сговору с бывшим главой города Избербаш (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении заместителя начальника отдела земельных и имущественных отношений, а также эксперта этого же отдела.

Наталья Белоштейн