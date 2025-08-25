В Ессентуках демонтировали баннер с американским флагом на груди солдата

В Ессентуках демонтировали патриотический баннер после того, как неизвестные нанесли поверх изображения военного американскую символику. Плакат висел на ограждении школы №11, которую в июле переименовали в честь участника спецоперации Героя России Ивана Каширина. Об инциденте сообщил Тelegram-канал «Осторожно, новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба г. Ессентуки Фото: Пресс-служба г. Ессентуки

По информации источника, горожане обратили внимание, что на груди нарисованного бойца появился флаг США. Представители городской администрации пояснили, что цвет чернил и неровность линий указывает на штриховку уже поверх готового полотна. На согласованном макете подобного атрибута не было.

«Американскую символику добавили вручную неустановленные лица. На данный момент растяжка демонтирована»,— пояснили в мэрии.

Валентина Любашенко