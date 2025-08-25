Трамп о взаимной неприязни Путина и Зеленского и сокращении ядерных арсеналов

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме на церемонии подписания ряда новых указов. Он заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский испытывают взаимную неприязнь, сообщил, что на Аляске обсудил с президентом РФ сокращение ядерных арсеналов, и подчеркнул, что основные гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».

О конфликте на Украине

Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что тот ему не нравится. «Они друг другу не нравятся»,— сказал Трамп.

Сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них самих. Она все равно должна состояться для заключения сделки по Украине.

Конфликт на Украине оказался большим конфликтом между личностями. «И одной из проблем, которая, как мне казалось, будет самой легкой, честно говоря, стали Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезным личностным конфликтом. Это один из таких моментов. Но мы в конце концов это остановим»,— отметил Трамп.

Приезд Путина на Аляску говорит о его стремлении урегулировать конфликт на Украине. Это было большой уступкой с его стороны. И я ценю тот факт, что он это сделал.

Детали гарантий безопасности Украине пока не обсуждались.

Европа должна предоставить Киеву значительные гарантии безопасности, США будут только оказывать в этом поддержку.

Вашингтон больше не тратит деньги на Украину. Теперь США продают оружие для Киева НАТО.

О разговорах с Путиным

Я общался с Путиным и после телефонного разговора 18 августа.

Каждый наш разговор с Путиным — это хороший разговор. А потом, к сожалению, в Киеве или где-то еще падают бомбы, и я очень злюсь.

На Аляске мы говорили о сокращении ядерных арсеналов.

В переговорах о денуклеаризации должен участвовать и Китай.

У США больше всего ядерного оружия, Россия — на втором месте, Китай — на третьем, но через пять лет Пекин догонит Вашингтон.

Мы бы хотели обеспечить денуклеаризацию.

