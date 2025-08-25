Трамп о взаимной неприязни Путина и Зеленского и сокращении ядерных арсеналов
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме на церемонии подписания ряда новых указов. Он заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский испытывают взаимную неприязнь, сообщил, что на Аляске обсудил с президентом РФ сокращение ядерных арсеналов, и подчеркнул, что основные гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».
О конфликте на Украине
- Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что тот ему не нравится. «Они друг другу не нравятся»,— сказал Трамп.
- Сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них самих. Она все равно должна состояться для заключения сделки по Украине.
- Конфликт на Украине оказался большим конфликтом между личностями. «И одной из проблем, которая, как мне казалось, будет самой легкой, честно говоря, стали Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезным личностным конфликтом. Это один из таких моментов. Но мы в конце концов это остановим»,— отметил Трамп.
- Приезд Путина на Аляску говорит о его стремлении урегулировать конфликт на Украине. Это было большой уступкой с его стороны. И я ценю тот факт, что он это сделал.
- Детали гарантий безопасности Украине пока не обсуждались.
- Европа должна предоставить Киеву значительные гарантии безопасности, США будут только оказывать в этом поддержку.
- Вашингтон больше не тратит деньги на Украину. Теперь США продают оружие для Киева НАТО.
О разговорах с Путиным
- Я общался с Путиным и после телефонного разговора 18 августа.
- Каждый наш разговор с Путиным — это хороший разговор. А потом, к сожалению, в Киеве или где-то еще падают бомбы, и я очень злюсь.
- На Аляске мы говорили о сокращении ядерных арсеналов.
- В переговорах о денуклеаризации должен участвовать и Китай.
- У США больше всего ядерного оружия, Россия — на втором месте, Китай — на третьем, но через пять лет Пекин догонит Вашингтон.
- Мы бы хотели обеспечить денуклеаризацию.
О себе
- В Европе уважают вашего президента настолько, что в шутку называют меня президентом Европы. Они называют меня президентом Европы, и это честь.