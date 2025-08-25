Трамп: визит Путина в США говорит о желании урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что визит президента России Владимира Путина на Аляску свидетельствует о его стремлении урегулировать конфликт на Украине.

«Думаю, тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, было серьезным заявлением о том, что он хочет добиться этого (урегулирования конфликта). Для него было непросто прибыть на Аляску»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме (цитата по ТАСС).

Визит Владимира Путина на Аляску состоялся 15 августа. Спустя некоторое время после встречи представители американской администрации говорил, что на переговорах Россия впервые пошла на уступки в переговоромом процесс с начала конфликта.