Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ограничение ядерных вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи на Аляске обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы ограничения ядерных вооружений. Об этом американский лидер сказал на пресс-конференции в Белом доме.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Мы говорили с (Владимиром.— "Ъ") Путиным об ограничении ядерных вооружений,— сказал Дональд Трамп.— У нас их больше всего, Россия на втором месте, Китай на третьем».

Американский лидер не привел подробностей, в каком контексте затрагивался вопрос ядерного сдерживания.

Президент России Владимир Путин после российско-американского саммита на Аляске говорил, что США и Россия смогут выйти на договоренности по стратегическим наступательным вооружениям. По его словам, договоренности могут быть достигнуты на одном из следующих этапов урегулирования на Украине.

Президент Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановке участия России в ДСНВ в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог. В МИД РФ говорили, что в Москве не видят оснований для полноформатного возобновления ДСНВ, подчеркивая при этом, что российские подходы касательно нового документа будут корректироваться в зависимости от ситуации в сфере стратегической стабильности.

Срок действия ДСНВ официально истекает 5 февраля 2026 года. В июне бывший посол РФ в США Анатолий Антонов в колонке для «Ъ» заявил, что «продлить его не получается». Он отмечал, что идеи о выработке обновленного варианта двустороннего соглашения, в котором предусматривались бы более низкие потолки вооружений, в ближайшей перспективе вряд ли реализуемы.

Анастасия Домбицкая