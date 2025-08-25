Трамп: еще нет понимания по конкретным гарантиям безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что конкретики по гарантиям безопасности для Украины еще нет. Об этом он заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете. По его словам, этот вопрос еще не обсуждался всеми сторонами.

«Мы не знаем, какие гарантии,— сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос, какие гарантии Украина получит.— Мы даже не обсуждали это».

Американский президент при этом выразил уверенность в том, что посредничество США в конечном счете обернется мирной сделкой между Украиной и Россией. Однако отметил, что «никто не знает наверняка».

22 августа Reuters сообщало, что руководители вооруженных сил США и ряда европейских стран представили советникам по национальной безопасности своих стран варианты предоставления гарантий для Украины.

Анастасия Домбицкая