Трамп назвал конфликт России и Украины «личностным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее смотрел на урегулирование конфликта России и Украины как на одну из самых легких задач, но на деле все оказалось иначе, поскольку речь идет о «серьезном личностном конфликте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«И одной из проблем, которая, как мне казалось, будет самой легкой, честно говоря, стали Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезным личностным конфликтом. Это один из таких моментов. Но мы в конце концов это остановим»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.

Господин Трамп после переговоров в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. В то же время американский президент говорил, что какая-то ясность по урегулированию конфликта появится через две недели. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обозначил возможные локации для саммита лидеров двух стран. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в Европе.

