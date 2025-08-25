Над Черным морем сбили один беспилотник

Над акваторией Черного моря ликвидировали один БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили в период с 11:20 до 15:40 дежурными средствами ПВО. Еще по одному БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей.

Ранее, 24 августа, Минобороны сообщало, что над территорией Республики Крым сбили два БПЛА. Всего над регионами России тогда уничтожили семь беспилотников.

Алина Зорина