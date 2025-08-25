Более 1 тысячи автомобилей находится в очереди перед Крымским мостом

Проезда по Крымскому мосту ожидают 1,1 тыс. автомобилей. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Фото: сайт Минтранса РФ

По данным на 15:00, все транспортные средства находятся в очереди со стороны Керчи. Время ожидания составляет более трех часов. Со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра пробки нет.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по состоянию на 10:00 в пробке перед Крымским мостом находилось более 700 транспортных средств. В колонне со стороны Тамани было 135 машин, а со стороны Керчи — 598 автомобилей.

Алина Зорина