На Крымском мосту в очереди стоят более 700 автомобилей

Пробка из 733 автомобилей образовалась утром 25 августа на въезде на Крымский мост. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном обстановке на переправе.

Фото: «Ъ-Кубань»

К 10:00 мск в колонне на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 135 автомобилей. Со стороны Керчи скопилось 598 транспортных средств, время ожидания оценивается примерно в два часа.

Очереди связаны с прохождением ручного досмотра. Причины возросшей нагрузки на пункт пропуска не уточняются.

Как сообщал «Ъ-Кубань», 31 августа ожидаются максимальные очереди на пунктах досмотра при въезде в Крым по мосту. Время ожидания может достигать четырех часов. Прогноз составили на основе данных за аналогичный период прошлого года.

Анна Гречко