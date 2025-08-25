Студотряды Кубани летом трудоустроили более 1,3 тысячи студентов

Более 1,3 тыс. студентов были трудоустроены Краснодарским региональным отделением Российских студенческих отрядов летом 2025 года. С начала года профессиональный опыт получили уже свыше 2 тыс. молодых людей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В сервисном направлении летом задействовали более 700 студентов, а в педагогическом — свыше 250, в энергетическом — более 100. В сельском хозяйстве работали около 60 человек, в строительстве — 40.

Также продолжают деятельность медицинские отряды, в том числе за пределами края — в Томске и Архангельске. Опыт в производственном направлении студенты получили на Кореновском молочно-консервном комбинате и в Туапсинском морском порту.

В РСО отметили, что в 2025 году трудоустраиваются также подростковые отряды. Они участвуют во всероссийском проекте «Алабуга ТОП» в Елабуге, а также помогают дежурным на вокзалах Краснодара и Новороссийска.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году власти Краснодара направили 65,3 млн руб. на трудоустройство подростков. Временную работу получили более 4,2 тыс. несовершеннолетних от 14 до 18 лет.

Анна Гречко