В Краснодаре на трудоустройство подростков направили 65,3 млн рублей

В 2025 году власти Краснодара направили 65,3 млн руб. на трудоустройство подростков. Временную работу получили более 4,2 тыс. несовершеннолетних от 14 до 18 лет, всего планируется трудоустроить 5 тыс. школьников, сообщает пресс-служба администрации города.

Власти Краснодара направили выделенные средства на создание более 5 тыс. рабочих мест. Около 15% вакансий остаются свободными.

«Это отличная возможность для школьников научиться зарабатывать, стать организованнее и ознакомиться с профессиями»,— заявил глава города Евгений Наумов.

Трудоустройство подростков в Краснодаре ведется в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения» в сотрудничестве с Центром занятости населения Краснодарского края. Для школьников предусмотрены вакансии легкого труда, подсобные рабочие, курьеры, уборщики, координаторы детских площадок и другие. Более 1 тыс. подростков вступили в отряды краевого движения «Новые тимуровцы». Они помогают пожилым людям, убирают мемориалы и воинские захоронения.

В приоритете дети-инвалиды, сироты, школьники из многодетных семей, а также дети, чьи родители принимают участие в специальной военной операции или состоят на учете в органах системы профилактики.

Алина Зорина