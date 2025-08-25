На Дону на программу газификации направят 1,7 млрд рублей

В 2025 году на программу догазификации потребителей Ростовской области направят 1,7 млрд руб. Соответствующий договор заключили компания «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и федеральный оператор газификации ООО «Газпром газификация». Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Дополнительное финансирование потребовалось из-за добавления в план-график догазификации региона новых объектов — распределительных газопроводов. Указанными средствами донская газораспределительная организация будет распоряжаться до 2072 года.

Отмечается, что по программе развития газоснабжения и газификации Ростовской области до конца 2025 года планируется построить 125 межпоселковых газопроводов, провести газ в 343 населенных пункта в 17 муниципальных районах. Доступ к сетевому газу получат 35,9 тыс. домовладений и 222 котельные.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» решением общего собрания участников» и совета директоров назначен Павел Бережной.