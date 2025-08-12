На Дону гендиректором двух структур «Газпрома» назначен Павел Бережной

Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» решением общего собрания участников» и совета директоров назначен Павел Бережной. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону»

К своим обязанностям Павел Бережной приступил с 12 августа 2025 г.

До назначения на эта должности господин Бережной с 2017 по 2025 год был заместителем генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

В феврале 2025 года он был назначен исполняющим обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» бывший глава донского филиала «Газпрома» Владимир Ревенко в феврале этого года был назначен вице-губернатором Ростовской области. Его обязанности временно были возложены на главного инженера Илью Сафронова.

Наталья Белоштейн