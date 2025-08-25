Зеленский намерен обсудить с Келлогом подготовку к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский нацелен на встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом обсудить подготовку к возможному саммиту с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве, передает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Кит Келлог

Фото: Remo Casilli / Reuters Владимир Зеленский и Кит Келлог

Фото: Remo Casilli / Reuters

По словам украинского лидера, на этой неделе также ожидаются встречи американских и украинских чиновников. На встречах планируется обсудить потенциальные гарантии безопасности для Украины, а также затронуть вопрос проведения российско-украинского саммита.

24 августа Кит Келлог прибыл в Киев с двухдневным визитом. Визит приурочен к торжествам по случаю Дня независимости Украины. По словам источников американских СМИ в Белом доме, президент США Дональд Трамп через него хочет попытаться донести до украинской стороны мысль, что для достижения мира Киеву придется «принять сделку во многом на условиях России».

Вчера министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью NBC заявил, что Россия признает «де-факто главой режима» президента Украины Владимира Зеленского и готова с ним встретиться в этом качестве, но по конституции он нелегитимен. Во время саммита РФ-США на Аляске 15 августа встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась, заявил Сергей Лавров.

Президент США Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. В то же время Дональд Трамп говорил, что какая-то ясность по урегулированию конфликта появится через две недели. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обозначил возможные локации для саммита лидеров двух стран. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным может пройти в Европе.

Подробности — в материале «Ъ» «Украину призывают к сговорчивости».

Анастасия Домбицкая