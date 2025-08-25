В Сочи задержали второго участника аварии на джипе

СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинение 46-летнему жителю Адлерского района, которого считают причастным к организации платных поездок по пересеченной местности. Фигуранта дела задержали и заключили под стражу по ходатайству следствия, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следкома, 17 августа 2025 года в районе села Красная Воля внедорожник «УАЗ Патриот», перевозивший туристов, опрокинулся. В аварии пострадали пять пассажиров и водитель. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Ранее под стражу заключили 21-летнего жителя курорта, который управлял автомобилем. Следствие продолжает установление обстоятельств происшествия, назначены экспертизы, расследование находится на контроле краевого управления СК.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в организации небезопасного джип-тура, в результате которого 17 августа погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали шесть туристов. Сам водитель также пострадал и находился под охраной в больнице до момента задержания.

Мария Удовик