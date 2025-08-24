Горы не отпустили

В понедельник, 25 августа, будет предпринята последняя попытка спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая уже почти две недели находится со сломанной ногой на пике Победы (Киргизия). Все зависит от погоды: если небо будет ясным, то к горе отправят дрон, а затем спасательный вертолет. Неизвестно, жива ли еще госпожа Наговицина. В Федерации альпинизма России настаивают, что «шансы всегда есть», но признают, что прецедентов успешной эвакуации живого человека или хотя бы тела в таких условиях еще не было. “Ъ” реконструировал хронику событий.

План спасения Натальи Наговициной опубликовала в воскресенье главный редактор проекта Mountain.ru член Федерации альпинизма России Анна Пиунова. «Последний шанс. Обещают ясный день. Спасатели попробуют сделать еще один облет дроном, и, если Наталья Наговицина жива, будет предпринята попытка снять ее Еврокоптером МЧС Киргизии с итальянским пилотом»,— написала она. Отметим, упомянутый «Еврокоптер» — это легкий вертолет Airbus Helicopters H145. Он разработан для поисково-спасательных и эвакуационных работ. В сентябре 2019 года вертолету такого типа удалось сесть на вершине Аконкагуа — самой высокой горы Южного полушария — на высоте 6962 метра. Однако Наталья Наговицина находится на высоте примерно 7200 метров, рядом с ней нет подходящих для приземления ровных площадок, а погодные условия под конец альпинистского сезона непредсказуемы.

47-летняя Наталья Наговицына начала заниматься альпинизмом в 2016 году. К августу 2025 года она покорила четыре из пяти «семитысячников», необходимых для получения престижного титула «Снежный барс»: пик Ленина (7134 м), Хан-Тенгри (7010 м), пик Озоди (7105 м) и пик Исмоила Сомони (7495 м). В 2021 году ее муж Cергей погиб во время совместного восхождения супругов на Хан-Тенгри: у него случился инсульт на высоте 6900 метров. Наталья Наговицына отказывалась спускаться со спасателями до тех пор, пока муж не скончался; его тело не удалось эвакуировать. Спустя год после трагедии госпожа Наговицина вернулась на вершину и установила там мемориальную табличку в память о муже.

В середине августа 2025 года Наталья Наговицына совершила восхождение на пик Победы вместе с россиянином Романом Мокринским, немцем Гюнтером Зигмундом и итальянцем Лукой Синигильей. «Гюнтер, самый сильный в группе, практически сразу уходит вперед. Лука (…) принимает решение развернуться. Наталья и Роман идут вместе. Гюнтер к тому моменту успел сходить на вершину и вернуться в пещеру к Луке,— описывает их маршрут Mountain.ru.— Около часа дня, то есть довольно поздно, Наталья и Роман выходят на вершину, о чем и передают по рации.

На следующей связи с базой Роман сообщает, что они с Натальей соскользнули с гребня, веревка чудом зацепилась за что-то, он в порядке, Наталья сломала ногу.

После консультации с базой Роман вытаскивает Наталью на гребень, помогает ей сползти до мульды (впадина в горной породе), фиксирует ее, утепляет как может и всю ночь идет по гребню в пещеру, где ночуют Лука и Гюнтер. Лука и Гюнтер оказываются мужиками и вместо того, чтобы спускаться, поднимаются к Наталье с палаткой, спальником, продуктами и газом. В три часа они находят Наталью, ставят палатку, кормят ее, выходят на связь. Времени 16 часов, погода портится. База советует им остаться ночевать. Рация одна на всю группу. Утром Гюнтер и Лука начинают спуск, забрав рацию, так как где находится Наталья, понятно, а что с ними будет на спуске — нет. Наталье говорят настроиться на пять дней ожидания, раньше спасатели просто физически не успеют к ней подняться. Она воспринимает это спокойно, без слез и истерик. В тот же день Лука и Гюнтер спускаются в пещеру, где их ждет Роман. Видимости ноль».

Утром три альпиниста начали спуск, но вскоре у итальянца начинаются проблемы со здоровьем. «Луке плохо — несвязная речь, отсутствие координации. По рации доктор предполагает отек мозга. Советует сделать ему укол дексаметазона. Выясняется, что дексаметазон есть, но шприцы остались в другом рюкзаке, оставленном у Натальи,— пишет Mountain.ru.— В 18 часов Роман передает сообщение, что Лука ушел. Гюнтер и Роман оставляют тело Луки в пещере и продолжают спуск».

16 августа Минобороны Киргизии попыталось эвакуировать женщину вертолетом Ми-8, но из-за сложных погодных условий он совершил жесткую посадку. Пилот получил компрессионный перелом позвоночника, а один из членов экипажа — вывих тазовых костей. Находившийся на борту спасатель Виталий Акимов получил сильный ушиб спины. Чтобы их забрать, пришлось отправлять второй вертолет. Тем временем Роман Мокринский смог спуститься с горы самостоятельно, Гюнтеру Зигмунду помогли спасатели.

Во вторник, 19 августа, к мульде долетел дрон и зафиксировал, что Наталья Наговицина подает признаки жизни, но ее палатка разорвана.

Еще один вертолет доставил в горы группу из четырех спасателей под руководством Виталия Акимова. «На следующий день они поднимаются на 5800 м, ночуют в пещере. На 6100 м Виталию скрутило спину, сказалась травма, полученная при падении вертолета,— пишет Mountain.ru.— Команда спускается, вертолет их закидывает на базу, а Виталия в госпиталь».

23 августа МЧС Киргизии официально заявило об остановке спасательных работ. Глава пресс-службы ведомства Адил Чаргынов заявил, что, по мнению всех экспертов ведомства, Наговицына погибла — и добраться до места ее нахождения будет возможно только летом следующего года. «Констатировать смерть человека может только врач, а врача с ней пока не было,— сказал “Ъ” вечером воскресенья вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.— Нельзя говорить "шансов нет", какой-то шанс, пусть даже маленький, есть всегда». Вместе с тем он признал, что прецедентов успешной эвакуации живого человека или хотя бы тела с пика Победы на такой высоте и в таких условиях еще не было. С 1955 по 2017 год на этой горе погибли минимум 70 человек.

Проект Mountain.ru отмечает, что в то же время на пике Победы пропали два иранских альпиниста.

«На маршрут иранцы вышли 5 августа. Шли медленно. В последний раз их видели на гребне, на высоте примерно 7300 м, на спуске с вершины 12 августа». Предполагается, что дрон — если ему удастся подлететь к месту нахождения Натальи Наговициной — будет искать и следы иранских спортсменов. Добавим, что 16 августа в Киргизии в районе соседнего пика Хан-Тенгри погиб гражданин России Алексей Ермаков. Его тело было спущено с горы.

Александр Черных