Альпинистку Наговицину считают погибшей на высоте 7000 м в горах Киргизии

Поиски российской альпинистки Натальи Наговициной, из-за перелома ноги не сумевшей спуститься с пика Победы в Киргизии, могут возобновить только в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в киргизском МЧС. Ранее в ведомстве объявили о приостановке поисков спортсменки. Спасатели пытались добраться до нее с середины августа, однако операции мешали погодные условия, сложный рельеф и разряженный воздух — из-за него было невозможно использовать вертолеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @natalina_1022 Фото: @natalina_1022

«Погодные условия в этом году... уже не позволят спасателям добраться до Наговициной», — заявил собеседник ТАСС. Он добавил, что сейчас на вершине пика Победы наблюдаются сильный ветер, метель, по ночам температура воздуха опускается до минус 30 градусов по Цельсию.

Отправленная ранее группа спасателей смогла достичь высоты 6 100 м. Альпинистка Наговицина с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте 7 200 м. Когда она сломала ногу, напарник оказал ей первую помощь, закрепил на безопасной площадке и спустился в лагерь за подмогой. На следующей день к ней добрались два альпиниста из Италии и Германии. Они принесли еду, газ для горелки, спальник и попытались организовать спуск. Из-за плохой погоды эвакуацию пришлось отложить, группа заночевала на высоте около 6900--7000 м. Наутро итальянец скончался от отека мозга, его тело остается на горе.

В Федерации альпинизма России заявили, что не имеют формальных подтверждений гибели Натальи Наговициной. «Жива она или нет, неизвестно - врач к ней не подходил», — сказал ТАСС вице-президент федерации Александр Пятницын.

При этом эксперты указывали, что продержаться столь долгий срок в экстремальных условиях высокогорья невозможно. Бывший замглавы отряда «Центроспас» МЧС РФ Владимир Легошин рассказывал, что «само пребывание на такой высоте фатально». По его словам, срок жизни в таких условиях не превышает пяти суток.

Высота пика Победы составляет 7 439 метров. Он считается одним из наиболее сложных для восхождения. За все время подтверждена гибель при восхождении на него 80 альпинистов.

Наталье Наговициной 47 лет. Она считается достаточно опытной альпинисткой — восхождения начала в 2016 году. СМИ писали, что в 2021 году ее муж Сергей, также альпинист, погиб при совместном восхождении на соседний Хан-Тенгри. Мужчина перенес инсульт на высоте 6900 м, супруга отказалась эвакуироваться и оставалась с ним на горе до его смерти. Спустя год она вновь поднялась на этот пик и установила памятную табличку. У альпинистки есть взрослый сын.