МЧС Киргизии приостановило поиски россиянки Наговициной

Спасатели в Киргизии приостановили поиски россиянки Натальи Наговициной, находящейся на пике Победы. Спасательных операций пока не будет из-за ухудшения погоды, заявил ТАСС представитель ведомства.

Наталья Наговицина сломала ногу во время экспедиции 12 августа. В МЧС говорили, что она застряла в зоне «летальной адаптации» на высоте 7,2 тыс. м, и шансы на спасение россиянки оценивали как минимальные. Вертолеты не могут подлететь к пику из-за разреженности воздуха. Спасатели планировали добраться до россиянки 24 августа