СКР предъявил обвинение фигуранту по делу об опасном джипинге в Адлере

Следователем СК России по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 46-летнему местному жителю, причастному к оказанию небезопасных услуг джипинга в Адлерском районе города Сочи. Мужчина был задержан, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, фигурант вместе с подельником предоставлял платную услугу по перевозке пассажиров по экскурсионному маршруту. 17 августа 2025 года во время движения на автомобиле «УАЗ Патриот» по пересеченной местности у села Красная Воля.

Водитель, 21-летний ранее арестованный фигурант, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Пострадали пятеро пассажиров и водитель, все они были госпитализированы.

46-летний обвиняемый заключен под стражу, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательств.

