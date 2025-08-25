Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР предъявил обвинение фигуранту по делу об опасном джипинге в Адлере

Следователем СК России по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 46-летнему местному жителю, причастному к оказанию небезопасных услуг джипинга в Адлерском районе города Сочи. Мужчина был задержан, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант вместе с подельником предоставлял платную услугу по перевозке пассажиров по экскурсионному маршруту. 17 августа 2025 года во время движения на автомобиле «УАЗ Патриот» по пересеченной местности у села Красная Воля.

Водитель, 21-летний ранее арестованный фигурант, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Пострадали пятеро пассажиров и водитель, все они были госпитализированы.

46-летний обвиняемый заключен под стражу, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательств.

Анна Гречко

Новости компаний Все