Суд взыскал с бывших директоров сочинской компании-застройщика 240 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности четырех бывших руководителей обанкротившегося ООО «Виктория 2006». С них солидарно взыскано 239,6 млн руб. в конкурсную массу компании.

К ответственности привлечены Идрис Солтагириев, Илметтин Аксой, Аслан Ахмадов и Кадыр Теучеж. Соответствующее определение суд вынес 15 августа 2025 года по делу о банкротстве общества.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Виктория 2006» зарегистрировано в 2006 году в Сочи. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Убыток за 2021 год — 726 тыс. руб. Учредителями являются: Аслан Ахмадов, Аксой Илметтин и Мансур Ибрагимов.

В октябре 2023 года арбитражный суд Краснодарского края признал общество банкротом. Конкурсным управляющим назначен Данил Агапов. С заявлением о признании предприятия банкротом в суд обратилась Лариса Мамрукова. На дату подачи заявления размер требований ООО «Виктория 2006» составлял 54 млн руб.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах процедуры назначено на 10 ноября 2025 года.

