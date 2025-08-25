Средний чек на ювелирные изделия на Кубани достиг 9,8 тысячи рублей

Средний чек на покупку ювелирных изделий и бижутерии в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2025 года составил 9289 руб., что на 9% выше уровня прошлого года. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», которые приводит Business FM Краснодар, при этом количество покупок сократилось на 5%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по России средний чек достиг 9202 руб., увеличившись на 7% год к году, однако объем сделок также снизился — на 4%. Эксперты связывают сокращение продаж с эффектом высокой базы прошлого года и общим снижением потребительской активности, особенно в офлайн-сегменте. При этом именно онлайн-торговля поддерживает спрос, так как покупатели продолжают переходить из традиционных каналов в цифровые.

Вячеслав Рыжков