Украина против участия Китая в обеспечении гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не поддержат участие Китая в разработке гарантий безопасности в будущем мирном соглашении с Россией. По его словам, Пекин не оказал Киеву необходимую поддержку во время боевых действий.

«Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогли ей в тот момент, когда она действительно в этом нуждалась. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь»,— сказал Владимир Зеленский журналистам.

20 августа глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года украинская делегация предлагала включить в мирное соглашение пункт о разработке гарантий постоянными членами Совбеза ООН (Россия, Китай, Франция, CША, Великобритания). По его словам, российская сторона тогда поддержала этот вариант. Он подчеркнул, что решение вопроса о гарантиях безопасности невозможно без России.

Европейские страны в ближайшее время планируют разработать план по гарантиям безопасности, предполагающий поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Несколько европейских стран, включая Францию, Великобританию, ФРГ, Эстонию допустили отправку своих военнослужащих на Украину.

