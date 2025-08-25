Краснодарский край стал лидером семейного туризма в России

Краснодарский край возглавил рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервисов Tutu.ru и «Островок».

По информации Tutu.ru, доля билетов в регион, приобретенных семьями, выросла за год с 19 до 26%. Среди железнодорожных направлений наибольшим спросом пользуются Адлер и Анапа. На авиарейсах Краснодарский край входит в число лидеров наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и городами нефтяных регионов.

Сервис «Островок» отмечает, что на долю края приходится 38% всех семейных бронирований в России. Близкие показатели демонстрируют лишь Воронежская область, Адыгея (36%) и Крым (35%).

Эксперты указывают, что туристы все чаще совмещают пляжный отдых с экскурсионными программами и образовательными поездками. Также семьи переходят на апартаменты и варианты без питания, что позволяет экономить и продлевать отпуск. Средняя продолжительность поездки увеличилась до девяти дней.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что курорты Краснодарского края и санатории Кавказских Минеральных Вод вошли в число самых популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы.

Анна Гречко