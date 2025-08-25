КТК на 3% увеличил отгрузку нефти через порт Новороссийска в июле

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в июле увеличил на 3% отгрузку нефти на экспорт через свой морской терминал в Новороссийске по сравнению с июнем, достигнув 6,5 т баррелей. Об этом сообщает интернет-портал шанхайской организации сотрудничества.

В сентябре консорциум планирует сокращение прокачки на 3,6% — до примерно 1,6 млн баррелей в сутки (6,1 млн т) против 1,66 млн баррелей в сутки (6,5 млн т) в августе. Снижение связано с плановым ремонтом одного из выносных причальных устройств на терминале в Новороссийске. Ожидается, что ремонтные работы не приведут к задержкам в отгрузках.