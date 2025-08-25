ФД «Неометрия» представил квартиры на Wildberries

Квартиры ФД «Неометрия» (ключевой актив холдинга — Alias Group) можно выбрать на крупнейшем маркетплейсе страны Wildberries. В новую категорию площадки «Новостройки» вошло 3000 квартир девелопера общей площадью более 140 тыс. кв.м. из четырех городов юга России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФД «Неометрия» Фото: ФД «Неометрия»

Федеральный девелопер «Неометрия» стал партнером Объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) в категории «Новостройки», которую маркетплейс проанонсировал на ПМЭФ-2025.

«Неометрия» выставила свои предложения квартир из семи жилых комплексов комфорт- и бизнес-классов, расположенных в ЮФО. Это ЖК «Флора» и «Лестория» в Сочи, «1799» в Ростове-на-Дону, «Облака» в Новороссийске, «Южане», «Отражение» и «Улыбка» в Краснодаре. Всего 3000 квартир общей жилой площадью свыше 140 тыс. кв.м.

Покупатели, выбирающие квартиры на маркетплейсе, получат исчерпывающую информацию о лотах и самом ЖК: стоимость, расположение, площадь, этажность, смогут посмотреть планировки и фото уже готовых квартир/введенных проектов. Чтобы забронировать вариант или уточнить подробности, в карточке товара появится кнопка прямой связи с застройщиком.

«Мы уверены, что новый инструмент быстро наберет популярность среди покупателей недвижимости. Для размещения на Wildberries мы выбрали наши знаковые проекты из четырех городов, которые находятся на высокой стадии готовности или уже введены. Покупатель сможет не только "в один клик" связаться с нами и приобрести квартиру, но и быстро в нее заселиться. Со своей стороны мы предложим специальные условия на покупку квартир от "Неометрии" на маркетплейсе. О них станет известно после официального старта витрины»,— отметила Анна Сапегина, директор по продажам ФД «Неометрия».

«В первые дни после тестового запуска мы увидели большой интерес к разделу, со стороны как потребителей, так и представителей девелоперского сообщества. Мы предлагаем рынку новостроек востребованный и удобный формат и рассчитываем стать значимым каналом продаж для наших партнеров. А клиенты маркетплейса могут рассчитывать на удобство выбора недвижимости и большое количество выгодных предложений»,— отметил Денис Петрушевский, директор по развитию бизнеса направления «Новостройки» компании РВБ.

Справки о компаниях: Федеральный девелопер «Неометрия» (основной актив холдинга Alias Group) входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания лидирует по объему строящегося жилья на черноморском побережье и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ. Федеральный девелопер «Неометрия» за 15 лет реализовал 17 объектов площадью 1,1 млн кв. м, на стадии строительства 7 проектов площадью 582 тыс. кв. м, на запуске — 9 проектов площадью более 1,9 млн кв. м. Wildberries & Russ (ООО «РВБ») образована в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ — с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса. На текущий момент объединенная компания работает в России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ — из этих стран осуществляется импорт товаров.

