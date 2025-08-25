Красная Поляна вошла в топ направлений для отдыха в бархатный сезон не у моря

Красная Поляна заняла девятое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в бархатный сезона не у моря. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Первое место занял Кисловодск. В городе путешественники пребывают в среднем неделю. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в бархатный сезон не у моря занял Калининград. В самом западном областном центре РФ путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Казань. В столице полуавтономной Республики Татарстан путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,4 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений также вошел еще один город Краснодарского края. Пятое место занял Краснодар, где путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,4 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что стоимость авиабилетов на курорт к концу августа снизилась на 75% по сравнению с началом месяца. Улететь в город теперь можно за 3,5 тыс. руб. вместо прежних 13,5 тыс. руб.

Мария Удовик