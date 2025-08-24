«Донэнерго» предупредило о массовых отключениях в Ростове с 25 по 29 августа

«Донэнерго» опубликовало расписание плановых отключений электроэнергии на рабочую неделю с 25 по 29 августа. График размещен на официальном сайте компании.

В понедельник, 25 августа, с 9:00 до 17:00 электричество отключат на ул. Детской (дома 137-175, 136-164), Конной (25-45, 34-56), Книжной (125-159, 140-170), Солидарности (131-207), Гельца (21-37, 18-28). Без света останутся садоводческие товарищества «Восход», «Локомотив», «Ветерок», «Крылья», «Витязь» и территория РТТУ.

Во вторник, 26 августа, с 9:00 до 17:00 обесточат дома на ул. Гикало (2-24, 1-19), Алма-Атинской (29, 311, 42), Щаденко (28-32), Сурикова (1-17, 2-20), Юфимцева (41, 42).

В среду, 27 августа, с 9:00 до 17:00 свет отключат в районе «Гипропласт», садового общества «Училище Олимпийского резерва», на ул. Окружной (60-62), Ленина (81а, 811, 812), Шеболдаева (4, 4а, 61, 62, 2в, 2г, 2д, 2К), в гаражном кооперативе «Энергия», а также на ул. Плеханова (1105), Стачки (158), Рабочей площади (6-11), Крупской (2а), 2-й Баррикадной (2б). Дома по ул. 1-й Конной Армии (11а, 13, 15, 15а, 15б) останутся без электричества с 6:00 до 22:00.

В четверг, 28 августа, с 9:00 до 17:00 отключения коснутся ул. Юфимцева (41), Буденновского (106), Ленинаканской (4-14, 3-13), Баграмяна, Южной, Дубовского, Пухляковской (1-15, 2-20), Атарбекова (1-19, 2-18), ул. с 1-й по 5-ю Опрятную, Сумского, 1-го и 2-го Индивидуального пер., Каменобродской (3-29, 2-18), Вологодской (26-38), Боряна (3-31, 8-26), Алагирской, Односторонней, Каракумской, Новополоцкой, Персиановского и Безымянного пер.

28 и 29 августа с 9:00 до 18:00 электроснабжение прекратят на ул. Совхозной (1-45, 2-30, 2а, 2д, 2к, 2р, 2ж) и Провинциальной (8, 9, 13, 31-37, 14, 22-38).

В пятницу, 29 августа, с 9:00 до 17:00 без света останутся дома на 11-й линии (41-91, 34-84), 13-й линии (31-91, 34-86), 15-й линии (53-87, 62-94), ул. Листопадова (45-97, 30-66) и 1-й Пролетарской (37-67, 34-64). С 9:00 до 16:00 отключения затронут ул. 7-ю линия (20-36, 21-35), 15-ю линия (32-64, 29-53), 9-ю линия (26-36, 19-31), 11-ю линия (14-28, 33-37), 13-ю линия (18-30, 17-31), ул. Мясникова (59-75, 32-58) и Закруткина (22, 32-36).

Валентина Любашенко