Первый на Дону капитальный грант на 43 млрд рублей может получить НЭВЗ

Новочеркасский электровозостроительный завод может стать первым предприятием в Ростовской области, получившим капитальный грант в рамках реализации проекта модернизации на 43 млрд руб. Разговор о возможности предоставления нового вида господдержки состоялся во время визита первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова в регион. Информацию об этом сообщила пресс-служба губернатора области.

Фото: Пресс-служба ООО «ПК "НЭВЗ"»

«Компания реализует проект на 43 млрд руб., связанный с масштабированием и модернизацией предприятия, выходит на производство более 700 секций в год, выстраивает фактически новый технологический процесс и переходит на отечественные тяговые двигатели»,— рассказал первому вице-премьеру врио губернатора Юрий Слюсарь.

По словам руководителя региона, предприятие заинтересовано в участии в государственно-частном партнерстве с использованием формата капитального гранта. При положительном решении НЭВЗ станет первым получателем такой поддержки на Дону.

Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть возможность поддержки проекта с учетом исполнения бюджета следующего года. Капитальный грант представляет собой безвозмездную государственную субсидию, покрывающую часть капитальных затрат предприятия. Цель такой поддержки — снизить долговую нагрузку на инвестора и повысить привлекательность проекта для банковского кредитования.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что проект по расширению НЭВЗ в формате ГЧП оценивается в 34-35 млрд руб. Более половины этой суммы компания готова выделить самостоятельно.

Валентина Любашенко