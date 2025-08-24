Спасатели Ростовской области потушили 27 возгораний растительности за сутки

Пожарно-спасательные службы Ростовской области за сутки 23 августа потушили 18 техногенных пожаров и 27 возгораний растительности, а также ликвидировали восемь ДТП и спасли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, для устранения чрезвычайных происшествий привлекли 448 специалистов и 122 единицы спецтехники. Всего за день огнеборцы справились с 45 различными происшествиями в регионе.

Валентина Любашенко