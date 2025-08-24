Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовские спортсмены завоевали призовые места на Кубке по BMX

Пять велогонщиков из Ростова-на-Дону стали победителями и призерами пятого этапа открытого Кубка «Гребного канала Дон» по дисциплине BMX-гонка «Классик». Об итогах соревнований сообщила пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По информации ведомства, в состязаниях приняли участие около 40-ка BMX-рейсеров из Ростова-на-Дону, Краснодара и Москвы. Призеров из донской столицы подготовил тренер Анатолий Беляев.

Валентина Любашенко

