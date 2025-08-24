В Новороссийске планируют собрать 11 тысяч т винограда

До конца этого года сбор урожая винограда в Новороссийске достигнет 11 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: PerfectStock

Уборочная кампания началась в Абрау-Дюрсо. Первым созрел сорт «шардоне», выращенный на склонах Больших Хуторов. Ягоды собирают вручную, чтобы сохранить их внешний вид и вкусовые качества.

В администрации отмечают, что, несмотря на засушливое лето, качество урожая соответствует ожиданиям. Сбор винограда продолжится до октября.

Алина Зорина