К началу сентября в Таганроге установят восемь игровых комплексов

В Таганроге до 1 сентября установят восемь игровых комплексов в рамках губернаторского проекта «Территория детства». Средства на приобретение оборудования, малых архитектурных форм и материалов выделены из областного бюджета по поручению главы Ростовской области. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Работы стартовали на всех восьми площадках. Муниципалитет взял на себя расходы по устройству основания из резины, освещению, ограждению и монтажу комплексов»,— подчеркнула госпожа Камбулова.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на Дону в 2025 году на реконструкцию детских площадок из регионального бюджета выделили 500 млн руб. На эти деньги планируют привести к нормам 177 объектов. В следующем году эта работа будет продолжена.

Валентина Любашенко