Текстильное производство Дона может увеличить мощности в 1,5 раза

Производитель текстиля ГК «БТК» может получить федеральную господдержку для увеличения мощностей в 1,5 раза. С соответствующей просьбой к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову во время встречи обратился врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам врио главы области, компания намерена расширить ткацкое, отделочное и печатное производство, а также дополнить ассортимент выпускаемых тканей. Для реализации этих планов предприятие надеется получить льготное финансирование в размере 2 млрд руб. из Фонда развития промышленности.

«Предприятие наращивает объемы производства. Есть проект по текстильному производству – полиамидной нити. Снижают чувствительность от импорта. В Шахтах 10,5 тыс. человек работает на производстве»,– сообщил Юрий Слюсарь.

Денис Мантуров подчеркнул значимость развития текстильной индустрии, особенно в свете указа Президента о запрете закупок военной формы из зарубежных материалов и сырья. «Это приоритетное направление, постараемся поддержать», – отметил первый вице-премьер.

В ходе диалога Юрий Слюсарь также выразил признательность руководству страны за решение о докапитализации фонда развития промышленности Ростовской области. По его мнению, выделенная субсидия обеспечит мультипликативный эффект для предприятий региона.

Валентина Любашенко