Красный Сулин стал призером Всероссийского конкурса благоустройства
Красный Сулин Ростовской области стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Город представил инициативу по благоустройству общественной территории на ул. Центральной. Об этом сообщила пресс-служба регионального центра благоустройства в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
«Итоги десятого конкурса объявили в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в Казани. В число победителей от нашего региона вошел Красный Сулин с проектом благоустройства общественной территории по ул. Центральной. На реконструкцию этого общественного пространства Ростовская область получит федеральную субсидию более 90 млн руб.»,— пояснили в пресс-службе.