В Ростовской области проверяют обстоятельства ДТП с участием подростка на мотоцикле

Полиция Ростовской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

ДТП произошло днем 23 августа. По предварительным данным, водитель 1992 г. р., управляя транспортным средством «Тойота Корола», на ул. Каргальского д. 45 «а», в ст. Романовская Волгодонского района, при проезде нерегулируемого перекрестка по главной дороге и выполнении маневра «поворот налево» не убедилась в его безопасности, в результате чего не уступила дорогу транспортному средству — мотоциклу, под управлением несовершеннолетнего водителя 2008 г. р., движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо без изменения направления движения, и допустила с ним столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель мотоцикла был доставлен в медицинское учреждение.

По факту дорожной аварии проводится служебная проверка. Подробные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Валентина Любашенко