Над Ростовской областью силы ПВО сбили БПЛА в Чертковском районе

Минувшей ночью, с 23 на 24 августа, силами ПВО уничтожены беспилотники в в Октябрьском сельском поселении и Миллеровском районе. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наши силы ПВО уничтожили ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе. Обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал»,— написал руководитель региона.

По данным минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Республики Крым и Республики Татарстан.

Валентина Любашенко