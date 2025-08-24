Главные новости к утру 24 августа

Возле Курской АЭС сбит беспилотник. При падении БПЛА сдетонировал и повредил трансформатор. Произошло возгорание.

В течение ночи работу прием и выпуск самолетов приостанавливали аэропорты Волгограда, Саратова, Самары и Пскова. Аэропорт Казани возобновил работу спустя 11 часов ограничений, петербургский Пулково — спустя семь часов.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что США одобрили продажу Украине 3,35 тыс. ракет увеличенного радиуса действия ERAM. Киев должен получить их в течение шести недель.

Российскую спортсменку Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы.