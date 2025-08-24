Возле Курской АЭС сбит беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник рядом с Курской АЭС, сообщила пресс-служба станции. При падении БПЛА сдетонировал и повредил трансформатор собственных нужд. Начался пожар.

«Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок №3 был разгружен на 50 %. Пострадавших нет»,— говорится в сообщении пресс-службы Курской АЭС. Там уточнили, что беспилотник был сбит в 00:26 мск.

Пресс-служба также напомнила, что в работе находится только третий блок атомной электростанции. Блок №4 — в плановом ремонте, блоки №1 и №2 — в режиме работы без генерации. Радиационный фонт на станции и прилегающей территории после падения обломков БПЛА не изменился.