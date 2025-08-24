Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы

Американский тренер по теннису Ник Боллетьери: «Теннис — это то, что ее заводит. Забудьте обо всем, что не относится к теннису — позирование для журналов и все прочее. Да, она это тоже делает, но, уверяю вас, в сравнении с теннисом ей это до лампочки. То, что ей удается на корте – для нее превыше всего. Только посмотрите разок, как она тренируется. Она никогда не стоит посреди корта и никогда не тратит лишнего времени на разминку. Нет, она всегда сразу выходит на площадку и говорит: "Ну что, начнем, черт возьми!" Она настоящий боец, и любой в академии, кто играет с ней в спарринге, очень быстро начинает напоминать подопытного кролика»

