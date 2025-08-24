Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы
Бывшую первую ракетку мира, россиянку Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы. Церемония прошла в американском Ньюпорте.
Специальный приз Шараповой вручила 23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс. В Зал славы также вошли американцы Майк и Боб Брайаны.
Мария Шарапова пять раз побеждала в турнирах Большого шлема. В 2012 году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне. Пять раз возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации. Карьеру Шарапова завершила в 2020 году.
