Главные новости за 23 августа. Кавказ

В Предгорном округе начата реализация инвестиционного проекта по созданию всесезонного эко-курорта у подножия горы Баран на площади 525 га. Проект предполагает создание альпийской деревни с четырьмя горнолыжными трассами разной сложности с двумя кресельными подъемниками.

Власти Кабардино-Балкарской республики планируют увеличить валовой сбор зерна кукурузы до 1 млн т к 2030 году. Это почти на 18% больше показателя 2025 года.

За первые шесть месяцев 2025 года специалисты электросетевых компаний Ставропольского края ввели в эксплуатацию 12,6 МВА трансформаторной мощности и проложили 58 км новых линий электропередачи (ЛЭП). На эти работы был направлен 1 млрд руб.

Площадь, орошаемых по водосберегающим технологиям земель в Кабардино-Балкарии к 2030 году увеличат на 46,6%, она составит не менее 60,4 тыс. га, тогда как сейчас она ровна 32,2 тыс. га.

В Республике Дагестан собрано 12,2 тыс. т яблок с площади 116 га. Урожайность составляет 105 ц/га.