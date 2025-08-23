Кабардино-Балкария планирует нарастить валовой сбор кукурузы до 1 млн тонн

Власти Кабардино-Балкарской республики запланировали увеличить валовой сбор зерна кукурузы до 1 млн т к 2030 году. Это почти на 18% больше показателя 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Казбек Коков.

«Производство зерна кукурузы — специализация республики. Сейчас культура занимает 131,6 тыс. га, собираем свыше 850 тыс. т зерна. К 2030 году планируем превысить миллионную отметку»,— отметил господин Коков.

По итогам 2025 года КБР планирует собрать не менее 15 тыс. т семенной кукурузы, что составляет около 20% от потребности страны. К 2030 году этот показатель планируется довести до 18 тыс. т.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что объем господдержки АПК Кабардино-Балкарии в 2025 году превышает 4 млрд руб. Итоги первого полугодия в республике демонстрируют положительную динамику показателей. Объем сельхозпродукции в январе-июне в действующих ценах — около 19 млрд руб., рост — 4,6% к аналогичному периоду предыдущего года.

Наталья Белоштейн