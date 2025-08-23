В Дагестане собрано 12 тысяч тонн яблок

В Республике Дагестан собрано 12,2 тыс. т яблок с площади 116 га. Урожайность составляет 105 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: пресс-служба администрации главы Республики Дагестан

В конце 2024 года площадь яблоневых садов в Дагестане составляла 9,8 тыс. га, из которых 8,4 тыс. га — плодоносящие. Валовый сбор яблок в прошлом году достиг 91,4 тыс. тонн при урожайности 108,8 ц/га.

Как отметили в пресс-службе ведомства, наиболее распространенными сортами яблок в Дагестане являются Айдаред, Голден Делишес, Гала, Ренет Симиренко.

Наталья Белоштейн