На Ставрополье в реконструкцию ЛЭП вложили 1 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2025 года специалисты электросетевых компаний Ставропольского края ввели в эксплуатацию 12,6 МВА трансформаторной мощности и проложили 58 км новых линий электропередачи (ЛЭП). На эти работы был направлен 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики, промышленности и связи

Как отметил глава Минпрома Ставрополья Иван Ковалев, за первое полугодие 18 электросетевых компаний выполнили 25 % технических мероприятий, предусмотренных в утвержденном плане.

Наталья Белоштейн