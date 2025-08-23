В Красном Сулине построят сквер за 90 млн рублей

Проект сквера у ГДК в поселке Несветай-ГРЭС Красного Сулина вошел в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. На благоустройство этого общественного пространства Ростовская область получит федеральную субсидию более 90 млн руб. Об этом сообщаеи пресс-служба губернатора Ростовской области.

Работы по благоустройству сквера запланированы на 2026-2027 годы. В разработке концепции проекта активное участие приняли местные жители. В сквере создадут зону отдыха, детскую игровую площадку и велодорожки. Более 2 га территории будет отведено под зеленые насаждения.

Наталья Белоштейн